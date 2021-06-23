В Могилёве уже включили свет. Что известно об аварии на Новолукомльской ГРЭС

Новости Беларуси. ЧП на Новолукомльской ГРЭС. Предварительная причина пожара – повреждение измерительного трансформатора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пожар на Новолукомльской ГРЭС: загорелась одна из секций трансформаторной подстанции
Как известно из хроники событий, после получения допуска от энергетиков подразделения МЧС приступили к тушению. Под данным ведомства, пламя охватило не больше 3 квадратных метров территории. Пожар не являлся сложным.
Эти кадры из Могилева прислала наш корреспондент Ксения Худолей.