В Могилёве уже включили свет. Что известно об аварии на Новолукомльской ГРЭС

Новости Беларуси. ЧП на Новолукомльской ГРЭС. Предварительная причина пожара – повреждение измерительного трансформатора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пожар на Новолукомльской ГРЭС: загорелась одна из секций трансформаторной подстанции

Как известно из хроники событий, после получения допуска от энергетиков подразделения МЧС приступили к тушению. Под данным ведомства, пламя охватило не больше 3 квадратных метров территории. Пожар не являлся сложным.

Эти кадры из Могилева прислала наш корреспондент Ксения Худолей.