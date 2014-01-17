Новости Великобритании. Пожар, который виден даже из космоса, произошёл в британском графстве Йоркшир. Там на территории перерабатывающего завода загорелись 15 тонн автомобильных покрышек. Столб чёрного едкого дыма возвышается на многие километры. Его отчётливо могут наблюдать со спутников специалисты НАСА.

Чтобы ядовитые вещества не сказались на здоровье местных жителей, им настоятельно рекомендовали временно не покидать дома, плотно закрыть двери и окна и по возможности уплотнить их. По мнению специалистов, устранение последствий возгорания, займет как минимум несколько недель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.