Появился портрет погибшей: СК просит помощи в установлении личности женщины, тело которой нашли недалеко от «Дружной»

Новости Беларуси. В поисках истины. Сотрудники следственного комитета продолжают устанавливать личность женщины, тело которой было найдено в конце августа вблизи железнодорожных путей на улице Могилевской, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Девушке от 20 до 30 лет, и при ней была только черная сумочка. Документов найти не удалось. Оперативники составили портрет девушки. Те, кто узнали погибшую или могут поделиться полезной информацией, могут позвонить следователям, или набрать короткий номер 102.