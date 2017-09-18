«Задействована вся общественность»: продолжаются поиски мальчика, пропавшего в Свислочском районе

Новости Беларуси. Вторые сутки в Свислочском районе идут поиски пропавшего ребенка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 10-тилетний мальчик не вернулся домой с вечерней прогулки. Его мама позвонила в милицию и рассказала, что сын отправился с друзьям кататься на велосипеде около Беловежской пущи. Дети решили насобирать грибов.

Мальчик отлучился от компании и, по предварительной версии, заблудился. Теперь вблизи деревни Новый двор правоохранители прочёсывают пущу. Пока удалось обнаружить лишь велосипед мальчика. Он лежал брошенный в лесу, рядом корзина с грибами.

Евгений Дудко, официальный представитель УВД Гродненского облисполкома:

Задействован весь личный состав Свислочского РОВД, а также личный состав УВД Гродненского облисполкома, задействовано большое количество местного населения, вся общественность. В том числе, конечно, ведут поиски сотрудники МЧС, задействован не только наземный транспорт, но также транспорт воздушный. У нас все есть предположения говорить о том, что несовершеннолетний ребёнок найдётся.