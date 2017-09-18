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«Задействована вся общественность»: продолжаются поиски мальчика, пропавшего в Свислочском районе

18 сентября 2017 16:05
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Новости Беларуси. Вторые сутки в Свислочском районе идут поиски пропавшего ребенка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 10-тилетний мальчик не вернулся домой с вечерней прогулки. Его мама позвонила в милицию и рассказала, что сын отправился с друзьям кататься на велосипеде около Беловежской пущи. Дети решили насобирать грибов.

«Задействована вся общественность»: продолжаются поиски мальчика, пропавшего в Свислочском районе-1

Мальчик отлучился от компании и, по предварительной версии, заблудился. Теперь вблизи деревни Новый двор правоохранители прочёсывают пущу. Пока удалось обнаружить лишь велосипед мальчика. Он лежал брошенный в лесу, рядом корзина с грибами.

«Задействована вся общественность»: продолжаются поиски мальчика, пропавшего в Свислочском районе-3

Евгений Дудко, официальный представитель УВД Гродненского облисполкома:
Задействован весь личный состав Свислочского РОВД, а также личный состав УВД Гродненского облисполкома, задействовано большое количество местного населения, вся общественность. В том числе, конечно, ведут поиски сотрудники МЧС, задействован не только наземный транспорт, но также транспорт воздушный. У нас все есть предположения говорить о том, что несовершеннолетний ребёнок найдётся.

Сегодня поиски будут продолжаться до позднего вечера. Участвуют в них также местные жители. Наши корреспонденты следят за ситуацией.

# происшествия # Фотофакт # Евгений Дудко # Поиски Максима Мархалюка

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