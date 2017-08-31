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СК просит помощи в установлении личности женщины, тело которой нашли возле станции «Дружная» в Минске

31 августа 2017 13:24
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Новости Беларуси. Следственный комитет устанавливает личность молодой женщины. 

Ее тело было найдено недалеко от диспетчерской станции «Дружная» в Минске 25 августа здесь подробнее.

Предварительная причина смерти  переохлаждение. 

По информации официального представителя Следственного комитета Юлии Гончаровой, дактилоскопическая экспертиза не дала результатов. Помощь в установлении личности требуется по описанию женщины и ее личным вещам, которые были найдены. Фото тела не предоставлено из-за этических соображений.

На вид женщине было около 30 лет. Худощавого телосложения, рост около 170 сантиметров. Светло-серые глаза, каштановые волосы ниже плеч. Шрамов и татуировок на теле нет. 

Женщина была одета в летний сарафан светло-синего цвета, темно-синие туфли, которые похожи на мокасины, на небольшом каблуке с завязками бантиком. Светло-серо-черную полосатую кофту на пуговицах с длинным рукавом.

Около тела 

найдена небольшая черная сумка

с комбинированным ремешком, в которой находились две туши для ресниц и туалетная вода.

Тех, кто узнал женщину по описанию или по личным вещам на фото, а также тех, кто располагает какой-либо информацией о происшествии, СК просит сообщить об этом по телефонам 8(017) 396-55-72, 8(029) 288-22-89, 8(044) 748-69-15, либо связаться с дежурной службой УСК по г. Минску по телефону 8 (017) 389-55-55.

# происшествия # Фотофакт # Несчастный случай # Юлия Гончарова

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