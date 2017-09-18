Между проспектом Дзержинского и улицей Громова женщина, находившаяся за рулём автомобиля, резко нажала на тормоз и машина влетела в отбойник

Новости Беларуси. Минск ощутил дыхание осени. На городских улицах сегодня было ветрено и дождливо, а из-за мелких аварий по дороге на работу и назад, водителям пришлось постоять в пробках, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Автоинспекторы уже сейчас рекомендуют изменить свой стиль вождения. Ведь на мокром асфальте машина ведет себя, как и на льду. Так на внутреннем кольце МКАД между проспектом Дзержинского и улицей Громова. Женщина водитель резко нажала на тормоз, машина влетела в отбойник, а после автомобиль развернуло. Произошло столкновение еще с одним авто. К счастью, никто не пострадал.