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В Лельчицах 3-летний мальчик самостоятельно позвонил в МЧС и попросился к маме

20 декабря 2017 12:21
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Новости Беларуси. В Лельчицах 3-летний ребенок позвонил в МЧС и просил о помощи.

По информации МЧС, инцидент произошел днем 9 декабря. Ребенок несколько раз звонил спасателям, но бросал трубку. После того, как с малышом удалось наладить контакт, стало известно, что его родители на работе.

По словам малыша, который говорил испуганным голосом, дома, кроме него, находится игрушка.

Малыш грустным тоном говорил, что «хочет к маме».

Сотрудники МЧС начали поиски родителей ребенка. Спасатели вместе с психологом приехали к дому, где находился малыш. Мальчик, укутавшийся в одеяло, сидел на диване. Родители приехали домой через 15 минут после приезда спасателей. По словам матери ребенка, она не повела сына в сад из-за плохого самочувствия. Мальчик уснул, родители закрыли его и пошли на работу.

Маму и сына госпитализировали.

# происшествия # Курьезы

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