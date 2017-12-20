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Суд вынес приговор водителю, сбившему пожарных в Калинковичском районе

20 декабря 2017 13:37
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Новости Беларуси. В Калинковичах вынесен приговор водителю, который весной сбил пожарных.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на ведущего специалиста Гомельского областного суда Ольгу Барсукову, водителя признали виновным и приговорили к 2,5 годам лишения свободы в колонии в условиях поселения.

Мужчину также лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на пять лет и выплатить потерпевшим 70 тысяч белорусских рублей.

Напомним, в мае нынешнего года в Калинковичском районе автомобиль сбил двух спасателей, тушивших пожар.

В результате инцидента 25-летний пожарный скончался – здесь подробнее.

Приговор в силу не вступил, его можно обжаловать и опротестовать в апелляционном порядке.

# происшествия # Авария в Гомельской области # Ольга Барсукова

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