В Минске подростки украли с дорогих автомобилей зеркала на 4400 рублей

Новости Беларуси. В Минске подростков обвиняют в краже зеркал с автомобилей.
По информации УСК по Минску, 15-летний и 14-летний школьники ночью 5 июня в микрорайоне Юго-Запад втайне похитили зеркала с автомобилей у жилых домов.
Подростки выбирали дорогие автомобили – BMW X5, Mercedes-Benz, Porsche Cayenne, BMW третьей и шестой серии.
Ущерб оценен в сумму, составляющую более 4400 рублей.
Школьники не успели перепродать украденное – их вычислили правоохранители. Потерпевшие опознали зеркала.
Возбуждено уголовное дело по статье «кража, совершенная группой лиц».
Один из соучастников, который учится в восьмом классе, предстанет перед судом по делу о краже из торгового павильона на рынке «Максимус», совершенной в апреле вместе с двумя друзьями. Подростки украли электротехнику – аккумуляторы, электронные сигареты, наушники, мобильный телефон.
Вину подростки признали в полном объеме. Причиненный потерпевшим ущерб возмещен. Молодые люди находятся под присмотром своих семей.
Материалы направлены в суд.
На нынешней неделе стало известно, что 15-летний школьник угнал два автомобиля в Гродно.
О произошедшем подросток рассказывал в соцсетях – здесь подробнее.