В Минске подростки украли с дорогих автомобилей зеркала на 4400 рублей

Школьники не успели перепродать украденное – их вычислили правоохранители. Потерпевшие опознали зеркала.

Ущерб оценен в сумму, составляющую более 4400 рублей.

Подростки выбирали дорогие автомобили – BMW X5, Mercedes-Benz, Porsche Cayenne, BMW третьей и шестой серии.

По информации УСК по Минску, 15-летний и 14-летний школьники ночью 5 июня в микрорайоне Юго-Запад втайне похитили зеркала с автомобилей у жилых домов.

Новости Беларуси. В Минске подростков обвиняют в краже зеркал с автомобилей.

Один из соучастников, который учится в восьмом классе, предстанет перед судом по делу о краже из торгового павильона на рынке «Максимус», совершенной в апреле вместе с двумя друзьями. Подростки украли электротехнику – аккумуляторы, электронные сигареты, наушники, мобильный телефон.

Вину подростки признали в полном объеме. Причиненный потерпевшим ущерб возмещен. Молодые люди находятся под присмотром своих семей.

Материалы направлены в суд.

На нынешней неделе стало известно, что 15-летний школьник угнал два автомобиля в Гродно.