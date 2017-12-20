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В Копыльском районе учащийся колледжа с ножом напал на подростка. Комментарий СК

20 декабря 2017 14:04
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Новости Беларуси. ЧП в Копыльском районе: 16-летний подросток, учащийся колледжа, ударил ножом своего ровесника. По предварительной информации, ребята поссорились, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Копыльском районе учащийся колледжа с ножом напал на подростка. Комментарий СК-1

Подозреваемого в умышленном нанесении тяжкого телесного повреждения задержали, ведется следствие. Пострадавший – в больнице.

В Копыльском районе учащийся колледжа с ножом напал на подростка. Комментарий СК-3

Татьяна Белоног, официальный представитель управления Следственного комитета Республики Беларусь по Минской области:
Особое внимание следствием уделяется установлению причин и условий, способствовавших совершению противоправных действий. Собирается материал, характеризующий личность подозреваемого. А также изучается состояние профилактической работы в учреждении.

В Копыльском районе учащийся колледжа с ножом напал на подростка. Комментарий СК-5

Известно, что у подозреваемого из родителей – только мать. Сейчас правоохранители изучают, в каких условиях проживал парень, как он воспитывался и был ли раньше в поле зрения администрации колледжа.

В Копыльском районе учащийся колледжа с ножом напал на подростка. Комментарий СК-7

# происшествия # Фотофакт # Нападение # Татьяна Белоног

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