В Копыльском районе учащийся колледжа с ножом напал на подростка. Комментарий СК

Новости Беларуси. ЧП в Копыльском районе: 16-летний подросток, учащийся колледжа, ударил ножом своего ровесника. По предварительной информации, ребята поссорились, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Татьяна Белоног, официальный представитель управления Следственного комитета Республики Беларусь по Минской области: Особое внимание следствием уделяется установлению причин и условий, способствовавших совершению противоправных действий. Собирается материал, характеризующий личность подозреваемого. А также изучается состояние профилактической работы в учреждении.

Известно, что у подозреваемого из родителей – только мать. Сейчас правоохранители изучают, в каких условиях проживал парень, как он воспитывался и был ли раньше в поле зрения администрации колледжа.