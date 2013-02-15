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Потерпевший в Мексиканском заливе аварию круизный лайнер отбуксирован в порт

15 февраля 2013 12:31
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Новости мира. Круизный лайнер, который в воскресенье потерпел аварию на юго-востоке Мексики, отбуксирован в американский порт. На борту  более 4 тысяч человек.

Напомним, неделю назад лайнер совершал круиз по Мексиканскому заливу. В воскресенье в моторном отсеке судна произошло возгорание и лайнер не смог двигаться дальше. На борту не хватало еды и воды.  Работали только запасные генераторы. Энергии хватало лишь на освещение.

Отметим, это не первый случай с круизными лайнерами компании Carnival. В 2010 году туристическое судно дрейфовало в открытом море три дня. Причина - пожар на борту. Эта авария стоила организатору круиза 40 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Аварии # Кораблекрушения

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