Потерпевший в Мексиканском заливе аварию круизный лайнер отбуксирован в порт

Новости мира. Круизный лайнер, который в воскресенье потерпел аварию на юго-востоке Мексики, отбуксирован в американский порт. На борту более 4 тысяч человек.

Напомним, неделю назад лайнер совершал круиз по Мексиканскому заливу. В воскресенье в моторном отсеке судна произошло возгорание и лайнер не смог двигаться дальше. На борту не хватало еды и воды. Работали только запасные генераторы. Энергии хватало лишь на освещение.

Отметим, это не первый случай с круизными лайнерами компании Carnival. В 2010 году туристическое судно дрейфовало в открытом море три дня. Причина - пожар на борту. Эта авария стоила организатору круиза 40 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.