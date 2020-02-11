Более 4 тысяч человек вылечили от коронавируса в Китае

Новости мира. В Китае с каждым днём растёт число людей, победивших коронавирус. Медикам удалось вылечить уже более 4 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из больницы в провинции Хайнань выписали самого юного пациента, излечившегося от пневмонии нового типа. Девочке всего 4 месяца. А на минувшей неделе медицинское учреждение с диагнозом «здоров» покинул самый пожилой мужчина. На момент выписки китайцу был 91 год.