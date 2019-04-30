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По факту лжеминирования вокзала, аэропорта и гостиницы в Минске возбуждено уголовное дело

30 апреля 2019 07:30
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Новости Беларуси. По факту заведомо ложного сообщения об опасности в Минске возбуждено уголовное дело.  

По информации Следственного комитета, 29 апреля около 22 часов неизвестный направил на электронные адреса контакт-центра БелЖД и справочно-информационной службы авиакомпании «Белавиа» заведомо ложное сообщение об опасности.  

Объекты обследовали саперно-пиротехнические группы. Информация из сообщения не подтвердилась. Сейчас объекты работают в штатном режиме.  

Возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об опасности в Национальном аэропорту «Минск», железнодорожном вокзале Минска и одной из гостиниц столицы (ч.1 ст.340 УК РБ).

По факту лжеминирования вокзала, аэропорта и гостиницы в Минске возбуждено уголовное дело-1

Фото: СК

Устанавливается личность подозреваемого.

С начала года в Беларуси было возбуждено 19 уголовных дел по фактам заведомо ложных сообщений об опасности, по 12 из них установлены лица, которые подлежат привлечению в качестве обвиняемых.

На минувших выходных в Минске поступило сообщение о минировании станции метро.

Подозреваемый в ложном минировании «Уручья» задержан (читать далее).

# Лжеминирование # происшествия

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