По факту лжеминирования вокзала, аэропорта и гостиницы в Минске возбуждено уголовное дело

Новости Беларуси. По факту заведомо ложного сообщения об опасности в Минске возбуждено уголовное дело.

По информации Следственного комитета, 29 апреля около 22 часов неизвестный направил на электронные адреса контакт-центра БелЖД и справочно-информационной службы авиакомпании «Белавиа» заведомо ложное сообщение об опасности.

Объекты обследовали саперно-пиротехнические группы. Информация из сообщения не подтвердилась. Сейчас объекты работают в штатном режиме.

Возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об опасности в Национальном аэропорту «Минск», железнодорожном вокзале Минска и одной из гостиниц столицы (ч.1 ст.340 УК РБ).