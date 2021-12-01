Прямой эфир

51-летняя женщина погибла под колёсами Nissan в Минске. Следователи разыскивают очевидцев

01 декабря 2021 14:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Смертельное ДТП в Минске. На улице Кедышко 51-летняя женщина переходила дорогу в неустановленном месте и попала под колеса Nissan, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

51-летняя женщина погибла под колёсами Nissan в Минске. Следователи разыскивают очевидцев-1

От полученных травм она скончалась на месте. Следователи разыскивают очевидцев происшествия. По данному факту проводится проверка.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Азербайджане при крушении военного вертолёта погибли 14 человек
30 ноября 2021 18:19

В Азербайджане при крушении военного вертолёта погибли 14 человек

​В Вилейке трактор сбил 71-летнюю женщину
30 ноября 2021 13:38

​В Вилейке трактор сбил 71-летнюю женщину

Бесправник опрокинулся в кювет на Могилёвском шоссе
30 ноября 2021 13:32

Бесправник опрокинулся в кювет на Могилёвском шоссе