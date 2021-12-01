51-летняя женщина погибла под колёсами Nissan в Минске. Следователи разыскивают очевидцев

Новости Беларуси. Смертельное ДТП в Минске. На улице Кедышко 51-летняя женщина переходила дорогу в неустановленном месте и попала под колеса Nissan, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Смертельное ДТП в Минске. На улице Кедышко 51-летняя женщина переходила дорогу в неустановленном месте и попала под колеса Nissan, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
От полученных травм она скончалась на месте. Следователи разыскивают очевидцев происшествия. По данному факту проводится проверка.