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Хотел жениться и перебраться в район с лучшими школами. В США погиб 35-летний уроженец Могилёва

02 июня 2019 08:02
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Новости Беларуси. В американском городе Вирджиния-Бич во время стрельбы 31 мая погиб переехавший в США уроженец Могилёва.  

Как сообщает БЕЛТА, всего служащим городского отдела коммунальных услуг были убиты 12 человек. Происшествие случилось в административном здании Public Works.  

За час до окончания рабочего дня злоумышленник проник в здание и начал стрелять по находившимся там людям. В ходе перестрелки с прибывшими полицейскими нападавший был ранен. Несмотря на оказанную первую помощь, мужчина скончался.  

Хотел жениться и перебраться в район с лучшими школами. В США погиб 35-летний уроженец Могилёва-1

Фото: pilotonline.com  

Уроженец Могилёва уехал в США в 2003 году, ещё будучи студентом. Он получил степень бакалавра в области гражданского строительства. Первое время мужчина работал в лесозаготовительной компании, после чего устроился на более высокооплачиваемую работу.  

Погибшему было 35 лет. Мужчина планировал жениться и хотел переехать в район с лучшими школами.  

# Стрельба в США # происшествия

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