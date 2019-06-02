Хотел жениться и перебраться в район с лучшими школами. В США погиб 35-летний уроженец Могилёва

Новости Беларуси. В американском городе Вирджиния-Бич во время стрельбы 31 мая погиб переехавший в США уроженец Могилёва.
Как сообщает БЕЛТА, всего служащим городского отдела коммунальных услуг были убиты 12 человек. Происшествие случилось в административном здании Public Works.
За час до окончания рабочего дня злоумышленник проник в здание и начал стрелять по находившимся там людям. В ходе перестрелки с прибывшими полицейскими нападавший был ранен. Несмотря на оказанную первую помощь, мужчина скончался.