Последствия бури в Минске: в аэропорту столкнулись два самолета, разбиты десятки машин

Новости Беларуси. Сплошная стена дождя, шквалистый ветер и практически нулевая видимость на дорогах. На Минск и его окрестности 13 июля обрушилась настоящая буря.

Стихия бушевала около часа и за это время нанесла серьезный урон: повалены больше сотни деревьев, разбиты десятки машин, затопленными оказались около полусотни различных участков дорог и тротуаров.

Кроме того, во время грозы наблюдались перебои с подачей воды и электричества, периодически пропадала и мобильная связь.

Внесла непогода коррективы и в работу минского аэропорта.

Там повреждены несколько самолетов, два из них столкнулись прямо на летном поле.

А лайнерам, которые в этот момент находились в небе, пришлось уйти на запасные аэродромы.

И это не первый удар стихии по Беларуси за последние дни. Ранее разрушительный ветер пронесся по Витебской области, а накануне свой след непогода оставила в Дзержинске.

В эпицентре небывалого шторма оказались сразу две съемочные группы нашего телеканала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минск, без малого 15 часов. Наша съемочная группа едет в направлении грозы. С первыми каплями дождя и молнией люди начинают ускорять шаг и прятаться в подземных переходах, метро и магазинах.

Дмитрий Боярович, СТВ:

Стихия накрыла столицу сегодня около трех часов дня. Мы сейчас находимся на площади Независимости. Буквально за считанные секунды небо над городом потемнело, пошёл дождь с градом. На самом деле то, что происходит сейчас здесь похоже, скорее, на сценарий из фильма-катастрофы.

Мгновенно улицы опустели. Машины едва пробивались сквозь потоки воды. В городе уже тогда ввели план «Посейдон». Съемочная группа моего коллеги работала в километре от места, где находились мы.

Максим Слиж, СТВ:

Минское время - ровно 15:02. Светофоры сами по себе выключились. До цирка метров 15, но его не видно. 15:08. Мы на площади Победы. Ливневки ещё справляются. Но уровень воды сантиметров 30, наверное.

Такое ощущение, что даже Свислочь вышла из берегов.

А спастись можно разве что на скамейке. А неискусственные фонтаны в Минске кто – нибудь видел?

Неискусственные фонтаны вовсю бушевали и в других частях города. Уже после стихии. Вода стала проблемой для традиционных в летнее время «ахиллесовых пят» города.

Дмитрий Боярович, СТВ:

А Немигу снова затопило. Сейчас здесь воды мне по щиколотку и даже больше. Сейчас здесь работает техника, чтобы как-то расчистить эту воду. Люди в недоумении смотрят. Транспорт не может проехать. Машины поворачивают, объезжая этот участок дороги.

Ливневка не справлялась с работой. За минуты воды здесь прибыло на полуметр. Троллейбусы останавливались у края воды.

Пробка из общественного транспорта образовалась небольшая. Диспетчеры передавали водителям о том, что надвигается буря. И движение в этом направлении приостановилось. Те, кто все же здесь оказался, ехать не рисковали.

Водитель:

Уровень воды очень большой, а, если будет выше сюда, то утечка, поражение электрическим током. Не будем заниматься ерундой, будем в безопасности .

Пока Минск боролся с самой стихией, в городах западнее столицы преодолевали последствия. Одним из самых пострадавших населенных пунктов оказался Дзержинск.

Максим Слиж, СТВ:

А ветер такой был силы, что деревья вдоль дорог штабелями укладывало. И даже этот тополь не выдержал.

Жители Дзержинска:

Выбило вот это окно и порывы ветра, что мы распахнули все двери, которые были. Потому что такое давление было. Так мы втроём чуть одну дверь смогли удержать, чтоб дальше не пошло

Конечно, страшно! В подвал спустились, и сидели в подвале. Дом уже роли никакой не играл, потому что ливень сплошной.

Это – торнадо, он начал крутиться в два вихра, а затем они соединились и он пошёл.

Юлия и Виктор не успели понять, что происходит. Настолько резок был стихии удар. Крышу вскрыло, балконная рама лопнула, словно шар воздушный. И казалось – дом и вовсе на части разлетится.

Жители Дзержинска:

Я держала окно, у нас было открыто. А муж держал балкон. Если бы закрутило и нас – даже как-то не подумали. Как уже прошло – на первый этаж выскочили

Резкий порыв – и начало всё на глазах ломаться

Торнадо, разрезая воздух, зацепил несколько улиц и бросился в центр города.

Итог – десятки разорванных буквально в клочья крыш.

И шифер уносило за сотни метров от дома. Чудом никто не пострадал.

Вадим Хотенко, исполняющий обязанности начальника Дзержинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям:

Было зафиксировано 17 подтоплений, которые на данный момент уже ликвидированы. Кровли сорвало с 45 домов, из которых 4 – многоквартирных.

Аварийные службы работают в усиленном режиме. Создана специальная комиссия. Кровлю восстанавливают. Прокладывают заново и линии электропередачи.

Житель Дзержинска:

Сильный ветер, крутил, град размером с яйцо, вышел на крыльцо, смотрю – шифер летает. Там снимали, говорили – смерч шёл с той стороны и к нам сюда.

Валерий Пинский, начальник Дзержинских районных электросетей:

Сегодня нам помогают соседи – вот работает бригада Столбцовского РЭС, с пяти часов они работают у нас. Несвиж, Узда. Думаю, сегодня мы решим все вопросы

А в столице, тем временем, стихия мяла биллборды – вот как этот. Срывала крыши с остановок, вывески и валила деревья. Один только Ленинский отдел МЧС принял полсотни звонков о поврежденных авто. Рабочие в режиме нон-стоп очищали дороги от веток. Всего по стране ветра не выдержало больше сотни деревьев.

Рабочий:

Работы нам прибавилось, всю кольцевую завалило

В столице подтопило сотню мест. На то, чтобы очистить от воды этот торговый центр, понадобилось несколько часов.

Сотрудница:

Воды много, упала вывеска. Ещё и меня больше всего залило

Грозовой фронт двигался с запада. И к 16 часам покинул Минск. После этого плохие новости стали поступать из восточных районов. В Смолевичском районе шифером травмировало ребенка. В национальном аэропорту столкнулись два самолета. Пассажирский и грузовой. Люди не пострадали. Погода вызвала проблемы с движением поездов. В Гомель из Минска не мог выехать вот этот состав.

По прогнозам синоптиков, небесная канцелярия пока даст белорусам отдохнуть. Дождь ожидается разве что завтра. С порывами ветра до 12 метров в секунду. Небольшая передышка закончится с началом следующей недели, когда власть над погодой в свои руки снова возьмут грозовые фронты.