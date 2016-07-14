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«Жить там невозможно»: жители Минской области о последствиях вчерашней бури

14 июля 2016 07:15
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Новости Беларуси. В Беларуси продолжают устранять последствия разбушевавшейся стихии. Накануне буря прошла по стране. Ураганный ветер срывал крыши домов и рекламные щиты. Повалены сотни деревьев, разрушены постройки.

В столичном регионе пострадала часть лесного массива. Градом разбиты десятки машин и окон. Под водой оказались и участки автодорог. В Минской области было обесточено почти 500 населенных пунктов.

Пострадавшие жители:
Отключился свет. Минут через пять сильнейший ураган начал ломать деревья, минут пятнадцать это продлилось. Подняло крышу, и крыша упала на деревья.
Дома потолок обвис, капает. Жить там невозможно. Если пойдет ураган, не дай бог такой же, то мы просто останемся без дома. 

А тем временем синоптики и сегодня обещают грозы, град, сильные ливни и шквалистый ветер. В стране сохраняется предпоследний – оранжевый – уровень опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Потоп в Минске

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