Ливень в Минске: как воду разгоняли тракторами и где текла розовая река (видео очевидцев)

Новости Беларуси. Сегодня на горячей линии СТВ буквально наводнение сообщений о происшествиях, возникших в городе из-за сильного ливня и шквалистого ветра.

Телезрители присылали видео с мобильных телефонов на сайт телеканала СТВ.

Столичные спасатели ввели в действие план «Посейдон». В Минске местами валило деревья, пропадал свет, отсутствовала мобильная связь. С последствиями непогоды справлялись как могли.

С затопленных улиц воду разгоняли тяжелой техникой.

На улице Горецкого ливень блокировал работу общественного транспорта, образовалась длинная пробка.

Проехать по этому участку было невозможно около часа. В целом серьезных ЧП на маршрутах общественного транспорта зафиксировано не было, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Светлана Юшко, главный диспетчер ГП «Минсктранс»:

Произошёл сбой в работе общественного транспорта, подтоплений было больше, чем в 30 точках. Выехали сразу. Мы заранее были готовы к таким точкам и места объезда у нас отработаны

Руку на пульсе держат все коммунальные службы — мониторинг ливнестоков проводится регулярно.

Следят за состоянием дорог сотрудники «Горремавтодора». Специалисты утверждают: любые повреждения покрытия из-за непогоды будут устранены по факту.

В целом, дорожники уверены в качестве асфальта и утверждают, что ливень ему ни коим образом не навредит.

Оксана Гайдук, первый заместитель генерального директора ГП «Горремавтодор»:

Асфальтобетонное покрытие выдерживает интенсивность таких дождей, поэтому улично-дорожная сеть справилась. Сети дождевой канализации тоже справляются, никаких происшествий на сегодняшний момент не установлено. В случае, если возникают какие-то ситуации, подмывы, то на данные случаи имеются дополнительные бюджетные средства – для решения и исключения таких ситуаций

Ливень сегодня подхватывал всё на своем пути. Поделились своим видео с нашим телеканалом и жители двора по улице Цнянской, 25.

Потоками дождя смыло керамзит со строительной площадки.

Розовая река растянулась вдоль нескольких домов.

Его пригодность для использования при капитальном ремонте теперь — под большим вопросом. Кроме этого, забились местные ливневые стоки.

Коммунальные службы сработали оперативно. Через несколько минут от убежавшего керамзита остались лишь разводы на асфальте.