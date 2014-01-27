Последствия белорусской зимы за минувшие выходные: почти 500 ДТП, 8 погибших и около 20 пострадавших

Новости Беларуси. Зимняя погода продолжает испытывать белорусов. Низкие температуры вызвали всплеск аварий на дорогах. Почти полтысячи ДТП, 8 погибших и около двух десятков пострадавших. И это только за минувшие выходные. Сильные морозы внесли свои коррективы и в распорядок дня в школах и детских садах. Занятия и прогулки на улице отменены.

Календарная зима уже перешагнула свой экватор, но в Брестской области ниже отметки в минус 5 столбик термометра опустился впервые. Привыкшие к мягкой «европейской» зиме водители неприятных сюрпризов на дороге в виде гололеда и заносов просто не ожидали. Как результат – всплеск ДТП, часто с летальным исходом. В Пинском районе с управлением не справился мужчина, который с другом возвращался с рыбалки – водитель погиб на месте. В Лунинце смертельное ДТП унесло жизни двоих людей: на крутом повороте автомобиль вылетел в кювет и оказался на льду водоема.

Наталья Сахарчук, начальник отдела агитации и пропаганды УВД ГАИ Брестского облисполкома:

Со стороны пассажирского сиденья находилась девушка, буквально 2-3 метра от автомобиля, которая была уже мертва. Молодого человека доставили в медицинское учреждение, где он, к сожалению, скончался.

За выходные дни у нас, на территории Брестской области, погибли пять человек в результате дорожно-транспортных происшествий.

В связи со сложными погодными условиями сотрудники ГАИ переведены на усиленный вариант несения службы. Автолюбителям рекомендуют не пользоваться личным транспортом без особой необходимости. Но этот совет практически бесполезен для тех, у кого «вся жизнь на колесах». Дальнобойщики к трудностям привыкли, но в холода, говорят, приходится особенно не легко.

Владимир Решилов, водитель:

Холодно очень, да и расход топлива. Я буквально за каких-то 240 км спалил 140 л.

Если у водителей большегрузов «в трубу» из-за печки вылетают только финансы, то некоторые хозяева домов с печным отоплением «в дым» превращают человеческие жизни. Трагическая история в Столинском районе в середине января, когда на пожаре погибли 3 детей, к сожалению, не единична. Зачастую к ЧП приводит неосторожное обращение с огнем. По этой причине в 2013 году произошло более 3 тысяч пожаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под особым вниманием сотрудников всех служб – дети. В Витебской области, чтобы избежать проблем со здоровьем, практически во всех школах отменили уроки физкультуры на улице. Вместо лыжных горок – шведские стенки и канаты.

Андрей Антонов, учитель физкультуры Новкинской средней школы:

Вторую неделю 20 градусов мороза у нас. Мы используем вариативный компонент в обучении. То есть вместо лыжной подготовки, которая запланирована на третью четверть у нас, мы проводим или кроссовую подготовку, проводим в спортзале, или заменяем уроками баскетбола, спортивных игр.

Не слышно голосов и на площадках у детских садов. Все малыши – в группах. Прогулки в минус 20 здесь не приветствуются.

Аня Некрасова, воспитанница Новкинского дошкольного центра развития ребенка:

Мы не пошли на улицу, потому что на улице холодно. Мы сидим, рисуем рисунки.

Миша Лопоухов, воспитанник Новкинского дошкольного центра развития ребенка:

Мне нельзя, потому что я заболел. У меня насморк.

В ближайшие дни синоптики прогнозируют по-прежнему холодную погоду: морозы, снегопады и сильный северный ветер.