Прямой эфир

Новости по тегу #Морозы

В Мяделе работает пункт обогрева от Красного Креста
11 февраля 2026 14:03

В Мяделе работает пункт обогрева от Красного Креста

Метеорологи предупреждают об оранжевом уровне опасности 30 января
29 января 2026 19:38

Метеорологи предупреждают об оранжевом уровне опасности 30 января

С чистой душой и твердой верой! В Минской области оборудованы 36 купелей
19 января 2026 14:05

С чистой душой и твердой верой! В Минской области оборудованы 36 купелей

Почему детям не отменяют уроки в сильные морозы? Рассказал замминистра образования
18 января 2026 18:12

Почему детям не отменяют уроки в сильные морозы? Рассказал замминистра образования

АПК зимой не отдыхает – готовы ли аграрии к морозам и в чём плюсы сугробов?
18 января 2026 16:57

АПК зимой не отдыхает – готовы ли аграрии к морозам и в чём плюсы сугробов?

7 стационарных пунктов обогрева оборудовали в Минске
14 января 2026 13:46

7 стационарных пунктов обогрева оборудовали в Минске

Испытание морозами! Как в Беларуси готовятся к похолоданию до -30?
12 января 2026 17:17

Испытание морозами! Как в Беларуси готовятся к похолоданию до -30?

Японцы вторые сутки остаются без воды из-за сильных морозов
28 января 2023 15:05

Японцы вторые сутки остаются без воды из-за сильных морозов

В США температура упала до - 33°C
31 января 2019 08:39

В США температура упала до - 33°C

Что необходимо знать автомобилистам на случай морозов?
10 января 2019 17:50

Что необходимо знать автомобилистам на случай морозов?

Вышел на холод в летней обуви и обморозил ноги
13 декабря 2018 17:51

Вышел на холод в летней обуви и обморозил ноги

В Польше уже 10 человек погибли от холода
30 ноября 2018 14:38

В Польше уже 10 человек погибли от холода