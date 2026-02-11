Новости по тегу #Морозы

Всего в Минской области пункты обогрева развернуты в 15 районах.
Скандинавский антициклон «Даниэль» вытеснит циклон «Леони» и вернет в Беларусь холода.
В Несвижском районе окунуться можно в купели деревни Качановичи. Здесь установлены безопасные сходни с поручнями. Организованы теплые раздевалки, пункты обогрева с горячим чаем.
«Температура окружающего воздуха еще не соответствует тому диапазону, когда необходимо принимать решение по остановке деятельности учреждений образования».
Зимний минус хоть и не «в плюс», но статистику точно не портит.
Открыты пункты обогрева в столице с 9 до 17 часов.
Уже в ближайшие дни в некоторых регионах страны ночные температуры могут опуститься ниже 20.
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