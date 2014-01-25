Жертвами мороза и гололеда в Могилеве стали десятки человек

Новости Могилева. Обморожения, травмы и заполненные стоянки. Сильные морозы в Могилевской области внесли свои коррективы в размеренную жизнь местных жителей. Только за последние несколько дней жертвами мороза и гололеда стали порядка 20-ти человек.

Вот так – нежданно и негаданно – ученик 9 класса могилевской школы устроил себе нежелательные «каникулы». Провести несколько недель дома в гипсе – перспектива не из приятных.

За последнюю неделю народная тропа в городской травмпункт в буквальном смысле не зарастает. Количество пострадавших от гололеда с каждым днем растет.

Станислав Формаго, травматолог-ортопед Могилевского городского травмпункта:

Количество пациентов процентов на 50% увеличилось. Наиболее частые травмы — гололедные ушибы, растяжения, бывают и переломы. Прежде всего, нужно стараться избегать льда. Также важное значение имеет подбор обуви

В ожоговом отделении Могилевской больницы №1 тоже аншлаг. Только за последние несколько дней в отделение поступило 7 пострадавших от обморожений. 24-летняя Инна Воропаева удивляется, даже и подумать не могла, что легкое на ее взгляд переохлаждение может привести к таким последствиям. В больнице ей придется лежать не одну неделю.

Инна Воропаева, пациентка ожогового отделения Могилевской больницы №1:

Находилась долго на улице, заметила только на следующий день сразу, ничего не болело

По словам врача-комбустиолога Натальи Марочковой, в особой группе риска – люди под градусом. Алкоголь притупляет боль, и тогда последствия могут быть просто не предсказуемыми. Но, если и получил обморожение, то действовать нужно незамедлительно.

Наталья Марочкова, врач-комбустиолог Могилевской больницы №1:

Желательно согревание по методу «изнутри - снаружи». Это если человек в сознании, это горячее питье, согревание сухими одеялами, укрывание нахождение в теплом помещении.

Многие авто сегодня не завелись. Под напором морозов моторы будто впали в зимнюю спячку. Но и те, кому все же посчастливилось уехать со стоянки, тоже терпят скрытые убытки. Ведь каждый запуск двигателя изнашивает его как при поездке в несколько сотен километров.

А по этим стражам чистых дворов даже и не скажешь, что на улице они уже не один час. Дворники считают, что лучший способ согреться в такую погоду – физическая нагрузка. Неплохой тыл - еще и теплая куртка, шаровары, варежки и валенки. Все на меху.

Мария Волкова, дворник ЖЭУ №6:

Когда лопатой помашешь, снег почистишь, так та шапка и волосы все мокрые. Чай попить, чтобы согреться, одеваешь теплую спецодежду, а когда работаешь, вообще жарко.

Игорь Логинов, заместитель начальники могилевского ЖЭУ №6:

В зимний период времени, когда термометр опускается ниже 15 градусов, работник должен 15 минут отдохнуть и погреться в бытовке.

Жертвами сильных морозов в области стали уже порядка 20 человек. Всего же с начала зимы в медучреждения региона обратилось более двух тысяч семисот пострадавших, в том числе 290 детей. И в ближайшие дни оптимистических прогнозов синоптики не дают, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.