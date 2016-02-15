Новости Беларуси. Последний ребенок, пострадавший в школе в Ратичах, 15 февраля выписан из больницы. На минувшей неделе здесь произошло массовое отравление детей. 42 ребенка и одного работника санитарного контроля госпитализировали.

Учебное заведение в Гродненском районе закрыто. До выяснения обстоятельств дети будут учится в школах соседних населенных пунктов. По информации медиков, произошло отравление неизвестным веществом. Следствие выясняет причины загадочного происшествия. Судмедэксперты провели исследование и уже известны первые результаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Егор Ливай, официальный представитель Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь:

В течение двух дней судебными медиками проведены необходимые исследования биологических материалов, которые были представлены следствием, на предмет возможного присутствия в них солей тяжелых металлов. Таких, как цинк, мышьяк и другие, а также цианидов, формальдегидов и иных отравляющих веществ. По результатам проведенных исследований экспертами каких-либо вышеуказанных веществ не было обнаружено. В настоящее время в лабораторных условиях продолжаются исследования на предмет возможного наличия иных отравляющих веществ, в том числе ртути.