У поста ДПС в Дагестане взорван автомобиль с террористом-смертником: 2 человека погибли, 17 ранены

Новости России. Теракт в Дагестане. У поста дорожно-постовой службы в Дербентском районе на воздух взлетел автомобиль, которым управлял смертник. Мощность взрыва составила 30 килограммов в тротиловом эквиваленте. Жертвами атаки стали два человека, еще 17 пострадавших доставлены в больницы.

Официально пока не объявлено, кто именно был за рулем машины. Однако есть сведения, что теракт совершен 23-летним студентом одного из астраханских вузов. Полиция полагает, что преступник состоял в группировке «Южная», которая объединяет исламистов, действующих на территории Дагестана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ