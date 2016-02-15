В Смолевичском районе мужчина спас из огня трехлетнюю девочку, которая осталась одна дома

Новости Беларуси. Мужчина спас из огня трехлетнюю девочку. Происшествие случилось вечером в деревне Заболотье в Смолевичском. Увидев пожар, до прибытия спасателей неравнодушный сосед разбил стекло и через окно пробрался внутрь горящего дома. В комнате на кровати он обнаружил девочку и вынес ее на улицу. А потом на собственном автомобиле доставил ее в районную больницу.

Мать пострадавшей накануне пожара положила дочку спать и вышла к соседке. В доме оставался дедушка, покинувший дом самостоятельно, и также не пострадал. А вот дом выгорел полностью. Предполагаемая причина пожара – неисправное печное оборудование, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.