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В Могилевской области машина скорой помощи попала под поезд

15 февраля 2016 13:38
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Новости Беларуси. В Могилевской области машина скорой помощи попала под поезд. Как сообщили в МЧС, ДТП произошло в Чериковском районе в деревне Веремейки.

Поезд Могилев-Кричев и автомобиль «УАЗ» скорой помощи столкнулись на железнодорожном переезде 14 февраля около 20.00.

К счастью, два фельдшера и водитель скорой успели покинуть автомобиль до столкновения. А вот машине неотложки потребуется серьезный ремонт. На расписание следования железнодорожного состава ЧП  не повлияло. Поезд продолжил движение по маршруту. 

Евгений Жилинский, начальник отделения по агитации и пропаганде ГАИ Управления внутренних дел Могилевского облисполкома: 
Водитель, управляя автомобилем «УАЗ» скорая помощь, на закруглении дороги при повороте к железнодорожному переезду не справился с управлением, не выбрал безопасную скорость, не учел погодные метеоусловия. Его занесло на железнодорожном переезде прямо и скинуло на железнодорожные пути. Колеса попали между шпалами. Водитель и пассажиры - это фельдшер и врач – в ДТП не пострадали. Вышли из автомобиля, пытались его столкнуть с железнодорожных путей. Это у них не получилось.

Сейчас специалисты выясняют все подробности произошедшего.

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# происшествия # Евгений Жилинский # Авария в Могилевской области

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