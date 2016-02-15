Новости Беларуси. В Могилевской области машина скорой помощи попала под поезд. Как сообщили в МЧС, ДТП произошло в Чериковском районе в деревне Веремейки.

Поезд Могилев-Кричев и автомобиль «УАЗ» скорой помощи столкнулись на железнодорожном переезде 14 февраля около 20.00.

К счастью, два фельдшера и водитель скорой успели покинуть автомобиль до столкновения. А вот машине неотложки потребуется серьезный ремонт. На расписание следования железнодорожного состава ЧП не повлияло. Поезд продолжил движение по маршруту.

Евгений Жилинский, начальник отделения по агитации и пропаганде ГАИ Управления внутренних дел Могилевского облисполкома:

Водитель, управляя автомобилем «УАЗ» скорая помощь, на закруглении дороги при повороте к железнодорожному переезду не справился с управлением, не выбрал безопасную скорость, не учел погодные метеоусловия. Его занесло на железнодорожном переезде прямо и скинуло на железнодорожные пути. Колеса попали между шпалами. Водитель и пассажиры - это фельдшер и врач – в ДТП не пострадали. Вышли из автомобиля, пытались его столкнуть с железнодорожных путей. Это у них не получилось.

Сейчас специалисты выясняют все подробности произошедшего.