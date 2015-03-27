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После крушения А320 в Германия вводят «правило двух человек» в кабине самолёта

27 марта 2015 14:11
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Новости Германии. После катастрофы аэробуса А320 во французских Альпах Германия вводит новое правило в самолётах: в кабине должны находиться не менее двух членов экипажа. Подобная норма уже действует в США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

А тем временем полиция провела обыск в доме, где жил второй пилот, которого считают виновником трагедии. Сообщается, что нашли некие важные улики.

Кроме того появились сведения о том, что молодой человек полтора года лечился у психиатра. 

Андреас Любитц страдал глубокой депрессией, долго лечился, а также периодически испытывал панические приступы страха. Незадолго до трагедии молодой человек расстался с девушкой, с которой был обручён.  

Профсоюз лётчиков Франции подаёт иск из-за нарушения тайны следствия в расследовании трагедии.

По словам главы организации, недопустимо, что СМИ публикуют подробности катастрофы намного раньше официального подтверждения. Более того, в профсоюзе указали на малую достоверность информации с первого чёрного ящика. Чтобы наверняка убедиться в виновности второго пилота, нужны данные с другого бортового самописца.

Напомним, самолёт, который следовал рейсом Барселона – Дюссельдорф, разбился 24 марта на юге Франции. На борту находились 150 человек. Все они погибли.

# происшествия # Авиасообщение

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