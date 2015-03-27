В аэропорту Домодедово мать забыла гроб с телом сына, которого хотела воскресить

Новости России. Забытый гроб в аэропорту Домодедово обнаружили 24 марта. Позже выяснилось, что гроб был доставлен из Иркутска.



Пресс-службе аэропорта (Агентству городских новостей «Москва»):

Из Иркутска в аэропорт Домодедово 24 марта 2015 г. было доставлено тело мужчины и передано сопровождающему лицу. Однако женщина, получавшая груз, оставила его на территории «Домодедово Карго» (грузового терминала аэропорта – прим. Агентства городских новостей «Москва») и скрылась. После повторного проведения процедур досмотра специалистами службы авиационной безопасности груз был передан правоохранительным органам для последующей транспортировки в соответствующее медицинское учреждение.

По информации LifeNews, цинковый гроб с телом сына в столицу привезла мать.

Выяснились и другие шокирующие подробности этого инцидента. Как оказалось, мужчина умер около года назад в возрасте 35 лет.

Его тело было мумифицировано и значительно повреждено насекомыми.



LifeNews:

Владельцем гроба оказалась известный иркутский адвокат Валентина Преина, которая возглавляет юридическую контору ООО «Фемида». Около года назад 68-летняя женщина потеряла сына. По заключению судмедэксперта, мужчина умер от сердечной недостаточности, однако безутешная мать решила, что с сыном расправились, чтобы отомстить ей. Преина просила возбудить уголовное дело по факту смерти ее отпрыска, однако следователи отказались это сделать, так как в смерти мужчины не усматривалось криминальной составляющей. В результате женщина начала обивать пороги следствия, чтобы добиться эксгумации тела. Получив очередной отказ, известный адвокат решила действовать самостоятельно: она извлекла тело сына и оформила его останки в груз 200.

68-летняя женщина решила эксгумировать тело сына и привезти его в Москву, чтобы воскресить.

После перелета ей стало плохо. После оказанной помощи, женщина за гробом не вернулась, а, не раздумывая, направилась в госпиталь имени Бурденко – просить медиков воскресить ее сына.

Гроб с останками мужчины отправили в морг. Женщину отправили в одну из подмосковных психиатрических больниц на лечение.

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