Запрет на посещение лесов введён в 9 районах Беларуси: какой штраф грозит за его нарушение

Новости Беларуси. Ухудшение пожароопасной обстановки прогнозируют специалисты в ближайшие дни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К концу недели по всей Гомельской области могут ввести запрет на посещение лесов.
Заметим, он уже действуют в девяти районах страны. Вся оперативная обстановка отражена на интерактивной карте, размещенной на сайте Минлесхоза.
Запрет – крайняя мера – исключает в том числе прогулки, походы, пикники на территории зеленых зон. В условиях высоких температур и отсутствия дождей человеческий фактор – причина большинства случаев возгораний. Белорусов просят с пониманием отнестись к ситуации. И не лишним будет напомнить, что за нарушение требования грозит серьезный штраф: сумма может достигать 640 рублей.