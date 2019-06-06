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Запрет на посещение лесов введён в 9 районах Беларуси: какой штраф грозит за его нарушение

06 июня 2019 11:26
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Новости Беларуси. Ухудшение пожароопасной обстановки прогнозируют специалисты в ближайшие дни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К концу недели по всей Гомельской области могут ввести запрет на посещение лесов.

Заметим, он уже действуют в девяти районах страны. Вся оперативная обстановка отражена на интерактивной карте, размещенной на сайте Минлесхоза.

Запрет на посещение лесов введён в 9 районах Беларуси: какой штраф грозит за его нарушение-1

Запрет – крайняя мера – исключает в том числе прогулки, походы, пикники на территории зеленых зон. В условиях высоких температур и отсутствия дождей человеческий фактор – причина большинства случаев возгораний. Белорусов просят с пониманием отнестись к ситуации. И не лишним будет напомнить, что за нарушение требования грозит серьезный штраф: сумма может достигать 640 рублей.

# Государственная лесная политика # происшествия # Фотофакт

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