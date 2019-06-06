Запрет на посещение лесов введён в 9 районах Беларуси: какой штраф грозит за его нарушение

Новости Беларуси. Ухудшение пожароопасной обстановки прогнозируют специалисты в ближайшие дни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К концу недели по всей Гомельской области могут ввести запрет на посещение лесов.

Заметим, он уже действуют в девяти районах страны. Вся оперативная обстановка отражена на интерактивной карте, размещенной на сайте Минлесхоза.