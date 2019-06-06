В Чечерске пара обвиняется в убийстве мужчины и поджоге его дома

Новости Беларуси. Завершено расследование уголовного дела об убийстве 63-летнего жителя Чечерска.

Согласно информации УСК по Гомельской области, происшествие случилось 7 ноября 2018 года. В тот день спасатели получили сообщение о пожаре на улице Братьев Лизюковых. Звонивший мужчина не стал дожидаться приезда подразделений МЧС и самостоятельно ликвидировал загорание в доме соседа.

Прибывшие спасатели обнаружили на полу в коридоре останки тела хозяина дома. Экспертиза показала, что на теле есть резаные повреждения, носящие криминальный характер.

В ходе расследования были установлены и задержаны подозреваемые. Ими оказались 29-летний мужчина и его 23-летняя сожительница.

По версии следствия, в ноябре сожители несколько дней совершали преступления в отношении потерпевшего.

5 ноября фигуранты похитили у пенсионера 225 рублей. 6 ноября в нетрезвом состоянии пришли к мужчине, избили его, похитили 60 рублей и бутылку водки.

Потерпевший обратился в милицию. Злоумышленники узнали об этом и, будучи пьяными, решили отомстить. 7 ноября они проникли в дом к мужчине, избили его, а затем нанесли удары колюще-режущими предметами. Пенсионер погиб. После этого нападавшие взяли ещё 45 рублей, электрообогреватель, мобильник и несколько пачек сигарет.

Чтобы сокрыть преступление, фигуранты облили пол и тело погибшего бензином. Далее они подожгли дом и скрылись. Задержать их удалось примерно через месяц.

Подозреваемые допрошены, к делу приобщены заключения ряда экспертиз. Сожителям предъявлено обвинение по ч.2 ст.205, ч.2 ст.206, п.п.6, 10, 15 ч.2 ст.139, ч.1 ст.14, ч.2 ст.218 УК РБ. Фигуранты содержатся под стражей. Дело передано прокурору для направления в суд.

Летом 2019 года в Барановичах была убита женщина.