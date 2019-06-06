В Мозырском районе сельчанин изрубил топором Chevrolet агронома
Новости Беларуси. В деревне Слобода Мозырского района безработный местный житель изрубил топором чужой автомобиль.
Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, происшествие случилось на молочно-товарной ферме. Что побудило нетрезвого 43-летнего мужчину начать бить топором Chevrolet Niva агронома – неизвестно.
Фото: ГКСЭ по Гомельской области
По словам свидетелей, у гражданина не было причин ломать машину. С агрономом у него конфликтов не возникало.
Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
Фото: ГКСЭ по Гомельской области
Весной 2019 года в Минске молодой человек обстрелял из пневматического пистолета припаркованный автомобиль.
Подозреваемый был задержан – здесь подробности.