В Мозырском районе сельчанин изрубил топором Chevrolet агронома

Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, происшествие случилось на молочно-товарной ферме. Что побудило нетрезвого 43-летнего мужчину начать бить топором Chevrolet Niva агронома – неизвестно.

По словам свидетелей, у гражданина не было причин ломать машину. С агрономом у него конфликтов не возникало.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».