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В Мозырском районе сельчанин изрубил топором Chevrolet агронома

06 июня 2019 13:13
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Новости Беларуси. В деревне Слобода Мозырского района безработный местный житель изрубил топором чужой автомобиль.  

Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, происшествие случилось на молочно-товарной ферме. Что побудило нетрезвого 43-летнего мужчину начать бить топором Chevrolet Niva агронома – неизвестно.  

В Мозырском районе сельчанин изрубил топором Chevrolet агронома-1

Фото: ГКСЭ по Гомельской области  

По словам свидетелей, у гражданина не было причин ломать машину. С агрономом у него конфликтов не возникало.  

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».  

В Мозырском районе сельчанин изрубил топором Chevrolet агронома-4

Фото: ГКСЭ по Гомельской области  

Весной 2019 года в Минске молодой человек обстрелял из пневматического пистолета припаркованный автомобиль.  

Подозреваемый был задержан – здесь подробности.  

# Хулиганство # происшествия

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