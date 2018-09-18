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Смертельное ДТП в Вороновском районе: погибла жена водителя, их 5-летний сын в реанимации

18 сентября 2018 07:22
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Новости Беларуси. Лобовое столкновение со смертельным исходом произошло в Вороновском районе.

По информации УГАИ УВД Гродненского облисполкома, ДТП случилось семнадцатого сентября. Девушка за рулем автомобиля Mazda ехала в сторону Гродно, выехала на вторую половину проезжей части и съехала на обочину.

Чтобы избежать столкновения, водитель Renault попытался объехать автомобиль по своей обочине, но ничего не вышло. Водитель был госпитализирован в хирургическое отделение, а пассажиры автомобиля – жена и 5-летний сын водителя – были доставлены в реанимацию. Мальчик находился в бустере.

Спустя несколько часов супруга мужчины скончалась.

По словам водителя Mazda – ее ослепило солнце.

Страшная авария произошла в минувшие выходные в Осиповичском районе.

Два человека погибли и восемь – пострадали (читать далее).

# Авария в Гродненской области # происшествия

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