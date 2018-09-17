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Мяч упал в колодец с осиным гнездом. Подробности нападения ос на детей в Слуцке

17 сентября 2018 17:46
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Новости Беларуси. В Слуцке осы напали на людей. Среди пострадавших – дети, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Мяч упал в колодец с осиным гнездом. Подробности нападения ос на детей в Слуцке-1

По словам очевидцев, дети играли во дворе с мячом. Случайно он упал в деревянный колодец, где оказалось осиное гнездо. Встревоженные насекомые, долго не думая, начали нападать на всех, кто был рядом: досталось и детям, и взрослым. Пострадавших госпитализировали.

Ликвидировали осиное гнездо спасатели. Напомним, за последнюю неделю это уже второй случай нападения ос на людей в Слуцком районе. Предыдущий закончился трагически – от аллергической реакции на укусы пожилая женщина умерла.

Мяч упал в колодец с осиным гнездом. Подробности нападения ос на детей в Слуцке-4

# Несчастный случай # происшествия # Фотофакт

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