Мяч упал в колодец с осиным гнездом. Подробности нападения ос на детей в Слуцке

Новости Беларуси. В Слуцке осы напали на людей. Среди пострадавших – дети, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

По словам очевидцев, дети играли во дворе с мячом. Случайно он упал в деревянный колодец, где оказалось осиное гнездо. Встревоженные насекомые, долго не думая, начали нападать на всех, кто был рядом: досталось и детям, и взрослым. Пострадавших госпитализировали.

Ликвидировали осиное гнездо спасатели. Напомним, за последнюю неделю это уже второй случай нападения ос на людей в Слуцком районе. Предыдущий закончился трагически – от аллергической реакции на укусы пожилая женщина умерла.