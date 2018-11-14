«Попал на страшный гололёд»: из-за выпавшего снега в Беларуси резко увеличилось число ДТП

Новости Беларуси. Резкая смена погоды пополнила печальную статистику: выпавший за ночь снег привел к десяткам ДТП по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К сожалению, не обошло без жертв. В Калинковичском районе в дорожной аварии погибли пять человек. Причиной трагедии, помимо сложных погодных условий, стало и то, что водитель, перевозивший людей, до сих пор ездил на летней резине. К слову, подобная нерасторопность 14 ноября подвела не одного автолюбителя. Корреспондент Юрий Прокопенко подробнее.

Юрий Прокопенко, СТВ:

Это автотрасса «Орша–Могилев». Из-за сложной дорожной ситуации за несколько часов сразу несколько аварий примерно в одном и том же месте. Этот автобус вез пассажиров из Санкт-Петербурга в Бобруйск. Водитель не справился с управлением на скользкой дороге, и автобус оказался в кювете.

В момент происшествия в салоне автобуса находились полтора десятка пассажиров. К счастью, обошлось без жертв, люди отделались испугом. Их пересадили в другой автобус этой же фирмы-перевозчика и уже спустя три часа после аварии все пассажиры были дома.

В вот чтобы вытащить автобус из кювета, потребовался специальный грузовой эвакуатор. Для проведения операции пришлось перекрыть трассу на полчаса.

Олег Купченко, водитель автобуса:

Выехал из деревни Антоновка и попал на страшный гололед. Сам даже не понял, потому что до этого сцепление с дорогой было. Шел такой дождь, а тут, видать, поле, и машину сразу повело. Я ехал с небольшой скоростью, примерно километров 70-75.

Избежать жертв в этой аварии удалось благодаря зимней резине, говорят сотрудники ГАИ.

Водитель этого микроавтобуса переобуть машину не успел. Он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. Пять пассажиров микроавтобуса погибли на месте. Водитель в реанимации. Подробности аварии под Калинковичами, в которой погибли пять пассажирок

А это уже Гродненская область. Микроавтобус выехал на встречную. По счастливой случайности машина избежала столкновения и оказалась в кювете.

Олег Дук, официальный представитель ГАИ УВД Гродненского облисполкома:

Водитель микроавтобуса Volkswagen Crafter двигался со стороны Сморгони. В направлении областного центра возле деревни Солы на прямом участке дороги, правда, во время сильного дождя, происходит опрокидывание микроавтобуса в левый кювет. В салоне находились пять пассажиров. Всех их доставляли в больницу.

Не панацея от ДТП и всесезонная резина – это подтверждает случай под Витебском. Пятеро строителей чудом остались живы и практически не пострадали: незначительные травмы у двоих. Авто по пути из Витебска в Городок съехало в кювет, врезалось в дерево и перевернулось.

Тимур Кушаков, пострадавший:

Ехали, стянуло. Дорога скользкая была, потянуло на сторону. Все. Об дерево ударились. Двоих человек забрали.

А эта авария случилась в самом Витебске. Водитель троллейбуса не справился с управлением и протаранил столб. Благо, пассажиров было всего пять человек. С переломами ребер одну женщину доставили в больницу.