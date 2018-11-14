Прямой эфир

Подробности аварии под Калинковичами, в которой погибли пять пассажирок

14 ноября 2018 15:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 14 ноября грузовик МАЗ столкнулся с микроавтобусом под Калинковичами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Трагедия унесла жизни пяти человек.

Подробности аварии под Калинковичами, в которой погибли пять пассажирок-1

Мужчина за рулем микроавтобуса не справился с управлением и вылетел на встречную полосу прямо под грузовик МАЗ с автоцистерной. Водитель отделался травмами, а пять его пассажирок погибли на месте.

По данным Госавтоинспекторов, на маршрутке были установлены летние шины.

# Авария в Гомельской области # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Три жителя Брестского района подозреваются в незаконной охоте на зубра
14 ноября 2018 14:13

Три жителя Брестского района подозреваются в незаконной охоте на зубра

Водитель микроавтобуса не справился с управлением. Что известно об аварии в Сморгонском районе
14 ноября 2018 13:55

Водитель микроавтобуса не справился с управлением. Что известно об аварии в Сморгонском районе

В лобовом столкновении VW и МАЗ под Калинковичами погибли пять женщин
14 ноября 2018 13:45

В лобовом столкновении VW и МАЗ под Калинковичами погибли пять женщин