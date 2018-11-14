Подробности аварии под Калинковичами, в которой погибли пять пассажирок

Новости Беларуси. 14 ноября грузовик МАЗ столкнулся с микроавтобусом под Калинковичами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Трагедия унесла жизни пяти человек.

Мужчина за рулем микроавтобуса не справился с управлением и вылетел на встречную полосу прямо под грузовик МАЗ с автоцистерной. Водитель отделался травмами, а пять его пассажирок погибли на месте.

По данным Госавтоинспекторов, на маршрутке были установлены летние шины.