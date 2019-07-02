Получение и дача взятки: КГБ возбудил уголовные дела в отношении владельца аккумуляторного завода в Бресте

Новости Беларуси. Комитет государственной безопасности возбудил уголовные дела в отношении владельца аккумуляторного завода в Бресте Виктора Лемешевского, а также некоторых сотрудников объединения «Белинвестторг-сплав», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне они были задержаны. Речь идет о получении и даче взятки. Напомним, проверка по ситуации, связанной со строительством и вводом в эксплуатацию аккумуляторного завода, проводится Генпрокуратурой по поручению главы государства.