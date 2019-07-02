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Получение и дача взятки: КГБ возбудил уголовные дела в отношении владельца аккумуляторного завода в Бресте

02 июля 2019 18:11
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Новости Беларуси. Комитет государственной безопасности возбудил уголовные дела в отношении владельца аккумуляторного завода в Бресте Виктора Лемешевского, а также некоторых сотрудников объединения «Белинвестторг-сплав»,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне они были задержаны. Речь идет о получении и даче взятки. Напомним, проверка по ситуации, связанной со строительством и вводом в эксплуатацию аккумуляторного завода, проводится Генпрокуратурой по поручению главы государства.

Получение и дача взятки: КГБ возбудил уголовные дела в отношении владельца аккумуляторного завода в Бресте-1

Получение и дача взятки: КГБ возбудил уголовные дела в отношении владельца аккумуляторного завода в Бресте-3

Анжелика Курчак, начальник отдела информации Генеральной прокуратуры Беларуси:
По инициативе Генеральной прокуратуры возобновлено следствие по приостановленным уголовным делам в отношении индивидуальных предпринимателей Дмитрия Рудского и Сергей Жуковича. Уголовные дела были возбуждены по фактам нарушения экологического и налогового законодательств.

Оба предпринимателя задержаны. Как отметили в ведомстве, в ходе следствия будет дана правовая оценка действиям и других должностных лиц, в том числе государственных органов.

Получение и дача взятки: КГБ возбудил уголовные дела в отношении владельца аккумуляторного завода в Бресте-6

Получение и дача взятки: КГБ возбудил уголовные дела в отношении владельца аккумуляторного завода в Бресте-8

# Коррупция # происшествия # Анжелика Курчак # Фотофакт

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