«Резко треск, скрип, смотрим – дерево падает на машины». Ураганный ветер в Гомеле сменил жару
Новости Беларуси. Жаркий понедельник в Гомеле, а столбик термометра в областном центре сегодня, 1 июля, поднимался до 35 градусов, завершился буйством стихии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дождь с грозой и ураганными порывами ветра длился меньше часа. Но этого хватило, чтобы обеспечить работой спасателей и коммунальщиков до утра. В МЧС поступила информация как минимум о 120 поваленных деревьях.
В центре города они повредили несколько автомобилей и на некоторое время даже преградили подъезд к Больнице скорой медицинской помощи. Экстренные службы оперативно освободили дорогу.
Стояли с другом под крылом больницы, спрятались от дождя. Только начинался, ветер с пылью в глаза был. Резко треск, скрип, смотрим – дерево падает уже на машины.
Отошли – через пять минут падает следующее дерево.
Приехал к матери в больницу. Поднялся ветер – дерево упало на машину. Лобовое стекло побито.