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«Резко треск, скрип, смотрим – дерево падает на машины». Ураганный ветер в Гомеле сменил жару

01 июля 2019 19:36
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Новости Беларуси. Жаркий понедельник в Гомеле, а столбик термометра в областном центре сегодня, 1 июля, поднимался до 35 градусов, завершился буйством стихии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дождь с грозой и ураганными порывами ветра длился меньше часа. Но этого хватило, чтобы обеспечить работой спасателей и коммунальщиков до утра. В МЧС поступила информация как минимум о 120 поваленных деревьях.

«Резко треск, скрип, смотрим – дерево падает на машины». Ураганный ветер в Гомеле сменил жару-1

В центре города они повредили несколько автомобилей и на некоторое время даже преградили подъезд к Больнице скорой медицинской помощи. Экстренные службы оперативно освободили дорогу.

«Резко треск, скрип, смотрим – дерево падает на машины». Ураганный ветер в Гомеле сменил жару-4

Стояли с другом под крылом больницы, спрятались от дождя. Только начинался, ветер с пылью в глаза был. Резко треск, скрип, смотрим – дерево падает уже на машины.

Отошли – через пять минут падает следующее дерево.

«Резко треск, скрип, смотрим – дерево падает на машины». Ураганный ветер в Гомеле сменил жару-7

«Резко треск, скрип, смотрим – дерево падает на машины». Ураганный ветер в Гомеле сменил жару-9

Приехал к матери в больницу. Поднялся ветер – дерево упало на машину. Лобовое стекло побито.

«Резко треск, скрип, смотрим – дерево падает на машины». Ураганный ветер в Гомеле сменил жару-12

«Резко треск, скрип, смотрим – дерево падает на машины». Ураганный ветер в Гомеле сменил жару-14

«Резко треск, скрип, смотрим – дерево падает на машины». Ураганный ветер в Гомеле сменил жару-16

«Резко треск, скрип, смотрим – дерево падает на машины». Ураганный ветер в Гомеле сменил жару-18

«Резко треск, скрип, смотрим – дерево падает на машины». Ураганный ветер в Гомеле сменил жару-20

# Авария в Гомельской области # происшествия # Фотофакт

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