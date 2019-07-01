«Резко треск, скрип, смотрим – дерево падает на машины». Ураганный ветер в Гомеле сменил жару

Новости Беларуси. Жаркий понедельник в Гомеле, а столбик термометра в областном центре сегодня, 1 июля, поднимался до 35 градусов, завершился буйством стихии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дождь с грозой и ураганными порывами ветра длился меньше часа. Но этого хватило, чтобы обеспечить работой спасателей и коммунальщиков до утра. В МЧС поступила информация как минимум о 120 поваленных деревьях.