Новости Беларуси. Контрактник Гродненского гарнизона покончил с собой.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Министерство обороны, суицид не связан с прохождением службы. Случившееся произошло в неслужебное время и не на территории воинской части.

В сообщении сказано, что причины происшествия связаны с личной жизнью и отношениями. Так как поступок не связан с прохождением службы, военное ведомство считает неуместным сообщать другие подробности.

Минобороны выражает соболезнования семье молодого человека. На месте работают Следственный комитет и комиссия Минобороны.