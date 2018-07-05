В Минске завершено расследование изнасилования и убийства 20-летней девушки

Новости Беларуси. В Минске завершено расследование убийства двадцатилетней девушки.
По информации УСК по Минску, обвиняемый по делу – 47-летний мужчина.
Вечером 21 декабря минувшего года потерпевшая девушка и четыре мужчины употребляли спиртное в квартире одного из них.
Между обвиняемым и одним из мужчин возникла ссора. После урегулирования конфликта все остались ночевать в квартире.
На следующее утро девушка рассказала о том, что обвиняемый совершил изнасилование и что она сообщит об этом в милицию. После чего мужчина сказал знакомым, что хочет избежать конфликта и остался с девушкой на кухне наедине.
Мужчина угрожал потерпевшей ножом, душил ее руками и электрическим проводом, а также избивал (читать далее).
После убийства мужчина спрятал тело жертвы в диван и предложил свидетелям вывезти его на дачу. Однако остальные мужчины обратились к правоохранителям.
Обвиняемый несколько дней скрывался в Лидском районе, а затем сам явился к правоохранителям. Мужчина настаивал, что находился в состоянии аффекта, потому что жертва якобы стала требовать у него деньги за неразглашение информации о их близости, а затем сказал, что убийство совершил другой человек.
По заключению экспертов, мужчина мог осознавать характер своих действий и руководить ими. Обвиняемый не находился в состоянии аффекта.
Уголовное дело было возбуждено по статьям «Насилие в отношении иного лица, выполняющего общественный долг по пресечению правонарушений», «Иные насильственные действия сексуального характера», «Изнасилование», «Убийство с особой жестокостью, с целью скрыть другое преступление».
Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.