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Под Минском фургон на летних шинах не справился с управлением и опрокинулся

18 января 2022 20:45
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Новости Беларуси. ДТП в Минском районе. Около 2:00 на 16-м километре автодороги М3 36-летний минчанин за рулем Ford ехал в направлении Минска, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

Под Минском фургон на летних шинах не справился с управлением и опрокинулся-1

Водитель фургона не справился с управлением, машину занесло, она вылетела в кювет и опрокинулась. В результате аварии водитель с многочисленными травмами госпитализирован. На колесах задней оси машины были установлены летние шины.  

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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