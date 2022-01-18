Под Минском фургон на летних шинах не справился с управлением и опрокинулся

Новости Беларуси. ДТП в Минском районе. Около 2:00 на 16-м километре автодороги М3 36-летний минчанин за рулем Ford ехал в направлении Минска, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Водитель фургона не справился с управлением, машину занесло, она вылетела в кювет и опрокинулась. В результате аварии водитель с многочисленными травмами госпитализирован. На колесах задней оси машины были установлены летние шины.