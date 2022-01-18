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В Минске задержали 27-летнего россиянина за сбыт наркотиков. Парень работал закладчиком

18 января 2022 13:47
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Новости Беларуси. В Минске сотрудники наркоконтроля Партизанского РУВД задержали 27-летнего россиянина, который распространял психотропы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

В Минске задержали 27-летнего россиянина за сбыт наркотиков. Парень работал закладчиком-1

У него изъяли пакет с 300 граммами мефедрона. А в квартире обнаружили 15 свертков с психотропным веществом, изоленту, полимерные пакеты и весы. Общий вес изъятого составил более 300 граммов.  

В Минске задержали 27-летнего россиянина за сбыт наркотиков. Парень работал закладчиком-4

По словам задержанного, полгода назад он устроился закладчиком в интернет-магазин, продающий наркотики. Также он признался, что сам употребляет. Следственный комитет возбудил уголовное дело.  

# Наркотики # происшествия # Фотофакт

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