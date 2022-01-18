В Минске задержали 27-летнего россиянина за сбыт наркотиков. Парень работал закладчиком

Новости Беларуси. В Минске сотрудники наркоконтроля Партизанского РУВД задержали 27-летнего россиянина, который распространял психотропы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

У него изъяли пакет с 300 граммами мефедрона. А в квартире обнаружили 15 свертков с психотропным веществом, изоленту, полимерные пакеты и весы. Общий вес изъятого составил более 300 граммов.