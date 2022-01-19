Втёрлась в доверие к членам семьи. 29-летняя гомельчанка похитила с банковского депозита более 500 тысяч российских рублей

Злоумышленница более года ухаживала за престарелой мамой потерпевшего, инвалидом первой группы. Расположив к себе домочадцев, женщина стала желанным гостем в доме. В доверительных беседах она узнала, что у мужчины есть крупный вклад в банке, и решила его похитить. Мотивом поступка стали большие долги по просроченным кредитам.

Новости Беларуси. Более 500 тысяч российских рублей исчезло с банковского депозита жителя Гомеля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оперативники управления по противодействию киберпреступности в течение суток установили похитительницу. Ей оказалась 29-летняя гомельчанка, ухаживающая за родственницей пострадавшего.

Вадим Борсук, заместитель начальника управления по противодействию киберпреступности УВД Гомельского облисполкома:

Задержана 29-летняя гражданка города Гомеля, которая, ухаживая за престарелой жительницей Гомеля, втерлась в доверие к членам ее семьи. Под благовидным предлогом ознакомилась с документами, в которых были внесены реквизиты банковского счета. Воспользовавшись данными реквизитами, завладела денежными средствами родственника данной пожилой гражданки в размере 500 тысяч российских рублей, которые при перечислении на ее счет были автоматически списаны за долги перед государством. Таким образом, совершив тяжкое преступление, по сути, денежными средствами воспользоваться гражданка не смогла. Причиной всего этого стало то, что она не рассчитывала свои доходы, оформляла кредиты в различных банковских учреждениях и в определенный момент ее кредиторская задолженность составляла очень крупную сумму. Она осознавала, что совершает, и тем не менее это не остановило ее перед совершением тяжкого преступления.

Гражданка задержана, находится в изоляторе временного содержания. В отношении нее проводятся дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия на предмет установления ее возможной причастности к подобным фактам, совершенным на территории Гомельской области.

Хочу посоветовать от лица управления избирательно относиться к тем лицам, которых вы пускаете в дом, не оставлять на видном месте документы, позволяющие распоряжаться банковскими счетами, в том числе банковские карточки и прочие платежные инструменты.