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12 лет белоруска подвергалась насилию в итальянской приёмной семье. Комментарий МИД Беларуси

09 марта 2018 13:46
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Новости Беларуси. Посольство Беларуси в Италии отслеживает ситуацию с пострадавшей там нашей соотечественницей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

12 лет белоруска подвергалась насилию в итальянской приёмной семье. Комментарий МИД Беларуси-1

Речь идет о 22-летней девушке, ставшей жертвой семейной пары. По сообщению итальянских СМИ, пожилых итальянцев, у которых белоруска находилась на оздоровлении, задержали по обвинению в сексуальном насилии и мошенничестве. Семья принимала девушку из района, пострадавшего от аварии на ЧАЭС, в течение 12 лет. Все это время она подвергалась жестокому обращению.

12 лет белоруска подвергалась насилию в итальянской приёмной семье. Комментарий МИД Беларуси-4


Андрей Шупляк, заместитель начальника управления информации и цифровой дипломатии МИД Беларуси:
В данный момент она находится в центре для граждан, пострадавших от насилия. Центр находится недалеко от города, где она проживала. Там ей оказывается все необходимое содействие, которое оказывается людям в подобных ситуациях, психологическая помощь, в том числе. Полиция ведет расследование. Наше посольство находится в контакте с итальянскими правоохранительными органами, отслеживает ситуацию для того, чтобы полностью обеспечить соблюдение интересов и прав белорусской гражданки.

12 лет белоруска подвергалась насилию в итальянской приёмной семье. Комментарий МИД Беларуси-6

По данным газеты «Иль Мессенджеро», задержанная пара потратила часть страховой суммы, полагавшейся белоруске после ДТП, (а это более 2 миллионов евро) на собственные нужды. Две виллы и машины семьи сейчас изъяты.

# происшествия # Фотофакт # Насилие # Андрей Шупляк

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