12 лет белоруска подвергалась насилию в итальянской приёмной семье. Комментарий МИД Беларуси

Новости Беларуси. Посольство Беларуси в Италии отслеживает ситуацию с пострадавшей там нашей соотечественницей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о 22-летней девушке, ставшей жертвой семейной пары. По сообщению итальянских СМИ, пожилых итальянцев, у которых белоруска находилась на оздоровлении, задержали по обвинению в сексуальном насилии и мошенничестве. Семья принимала девушку из района, пострадавшего от аварии на ЧАЭС, в течение 12 лет. Все это время она подвергалась жестокому обращению.



Андрей Шупляк, заместитель начальника управления информации и цифровой дипломатии МИД Беларуси:

В данный момент она находится в центре для граждан, пострадавших от насилия. Центр находится недалеко от города, где она проживала. Там ей оказывается все необходимое содействие, которое оказывается людям в подобных ситуациях, психологическая помощь, в том числе. Полиция ведет расследование. Наше посольство находится в контакте с итальянскими правоохранительными органами, отслеживает ситуацию для того, чтобы полностью обеспечить соблюдение интересов и прав белорусской гражданки.