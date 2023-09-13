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Погоня за грузовиком по бездорожью – белорус украл более 30 рулонов сена, но был пойман ГАИ

13 сентября 2023 10:42
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Новости Беларуси. Похищенное с полей сено вернули хозяйству. По факту кражи возбуждено уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Погоня за грузовиком по бездорожью – белорус украл более 30 рулонов сена, но был пойман ГАИ-1

Детективная история развернулась в Речицком районе. В поле зрения патрульных ГАИ попал грузовик, водитель которого по бездорожью позже пытался уйти от погони.

Погоня за грузовиком по бездорожью – белорус украл более 30 рулонов сена, но был пойман ГАИ-4

В итоге 43-летний житель деревни Солтаново остановился, а в прицепе его грузовика были найдены два рулона сена. Еще 30 таких же позже у него обнаружили на подворье.

# Кража # происшествия # Фотофакт

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