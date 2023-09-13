Погоня за грузовиком по бездорожью – белорус украл более 30 рулонов сена, но был пойман ГАИ

Новости Беларуси. Похищенное с полей сено вернули хозяйству. По факту кражи возбуждено уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Детективная история развернулась в Речицком районе. В поле зрения патрульных ГАИ попал грузовик, водитель которого по бездорожью позже пытался уйти от погони.

В итоге 43-летний житель деревни Солтаново остановился, а в прицепе его грузовика были найдены два рулона сена. Еще 30 таких же позже у него обнаружили на подворье.