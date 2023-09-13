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Белорус сорвался с высоты 5,5 километра и погиб при восхождении на Эльбрус

13 сентября 2023 08:48
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При восхождении на Эльбрус разбился альпинист из Беларуси. Находясь на высоте почти 5,5 километра, он сорвался с горы и погиб на месте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорус сорвался с высоты 5,5 километра и погиб при восхождении на Эльбрус-1

40-летний мужчина совершал восхождение в составе незарегистрированной группы из девяти человек. Спасатели эвакуировали тело погибшего и передали следственно-оперативной группе.

# Падение с высоты # происшествия # Фотофакт

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