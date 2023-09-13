Белорус сорвался с высоты 5,5 километра и погиб при восхождении на Эльбрус

При восхождении на Эльбрус разбился альпинист из Беларуси. Находясь на высоте почти 5,5 километра, он сорвался с горы и погиб на месте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
При восхождении на Эльбрус разбился альпинист из Беларуси. Находясь на высоте почти 5,5 километра, он сорвался с горы и погиб на месте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
40-летний мужчина совершал восхождение в составе незарегистрированной группы из девяти человек. Спасатели эвакуировали тело погибшего и передали следственно-оперативной группе.