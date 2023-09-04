В Вилейском районе мотоциклист сбил 7-летнюю девочку на велосипеде

Новости Беларуси. Четыре десятка ДТП произошло в Минской области за выходные, 2-3 сентября. К счастью, в большинстве случаев обошлось без пострадавших. Но есть и аварии, в которых участники дорожного движения получили травмы различной степени тяжести, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Вилейском районе семилетнюю девочку, которая ехала на велосипеде, сбил мотоциклист. 19-летний парень при выезде со второстепенной на главную не уступил дорогу и наехал на ребенка. Малышку с полученными травмами госпитализировали.