Брест: 19-летний водитель на BMW насмерть сбил женщину на пешеходном переходе и скрылся

Новости Беларуси. Под колесами BMW погибла 63-летняя женщина.
Трагедия на улице Московской в Бресте произошла вечером 3 апреля. Пьяный 19-летний парень, который находился за рулем автомобиля, на пешеходном переходе насмерть сбил пенсионерку.
Как информируют в ГАИ области, автомобиль BMW двигался по первой дорожной полосе, пенсионерка пересекала проезжую часть по переходу на зеленый свет светофора.
Водитель с места происшествия скрылся. Правоохранителями был введен план «Перехват». Автомобиль BMW был спрятан в заброшенном ангаре.
Также выяснилось, что водитель полтора года назад стал водить машину. И за столь непродолжительный период к административной ответственности привлекался 79 раз. В день, когда по его вине погиб человек, в автомобиле ехала компания молодых людей.
Молодые люди задержаны до выяснения обстоятельств.