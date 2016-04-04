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Брест: 19-летний водитель на BMW насмерть сбил женщину на пешеходном переходе и скрылся

04 апреля 2016 12:01
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Новости Беларуси. Под колесами BMW погибла 63-летняя женщина.

Трагедия на улице Московской в Бресте произошла вечером 3 апреля. Пьяный 19-летний парень, который находился за рулем автомобиля, на пешеходном переходе насмерть сбил пенсионерку.

Как информируют в ГАИ области, автомобиль BMW двигался по первой дорожной полосе, пенсионерка пересекала проезжую часть по переходу на зеленый свет светофора.

Брест: 19-летний водитель на BMW насмерть сбил женщину на пешеходном переходе и скрылся-1



Водитель с места происшествия скрылся. Правоохранителями был введен план «Перехват». Автомобиль BMW был спрятан в заброшенном ангаре.

Также выяснилось, что водитель полтора года назад стал водить машину. И за столь непродолжительный период к административной ответственности привлекался 79 раз. В день, когда по его вине погиб человек, в автомобиле ехала компания молодых людей.

Брест: 19-летний водитель на BMW насмерть сбил женщину на пешеходном переходе и скрылся-3

Молодые люди задержаны до выяснения обстоятельств.

# происшествия # Авария в Бресте # Фотофакт # Марина Дранькова

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