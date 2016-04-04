Брест: 19-летний водитель на BMW насмерть сбил женщину на пешеходном переходе и скрылся

Новости Беларуси. Под колесами BMW погибла 63-летняя женщина.



Трагедия на улице Московской в Бресте произошла вечером 3 апреля. Пьяный 19-летний парень, который находился за рулем автомобиля, на пешеходном переходе насмерть сбил пенсионерку.

Как информируют в ГАИ области, автомобиль BMW двигался по первой дорожной полосе, пенсионерка пересекала проезжую часть по переходу на зеленый свет светофора.