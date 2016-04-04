Необычная посылка в Беларусь: в детской кукле спрятали живых удавов

Новости Беларуси. Змеи в посылке. Необычная бандероль прибыла в Беларусь из США. Отправитель решил спрятать четырех живых удавов в обычной кукле. Судя по всему, рептилиям нет и месяца.

К слову, для человека они абсолютно безвредны и вырастают до метра. Отправитель посылку декларировал, а потому все вопросы, скорее всего, будут переадресованы ему.

В данный момент выясняются обстоятельства произошедшего. Змей временно поселили в Минский зоопарк.

Алексей Сидорович, начальник отдела таможенного оформления и контроля №9 таможни «Минск-2»:

Посылка привлекла внимание инспектора непосредственно тем, что были заявлены сведения: кукла и ориентировочная ценность — в районе 1000 долларов. То есть данный факт привлек внимание, после вскрытия посылки кукла ничем примечательным не выделялась, однако были замечены искусственно сделанные отверстия для вентиляции. В результате чего было принято непосредственное решение о вскрытии самой куклы.

Елена Бодрова, младший научный сотрудник Минского зоопарка:

Это ситесные животные, то есть имеется конвенция СИТЕС о запрете торговли определенными видами животных. Вот как раз эти змеи подпадают под эту конвенцию. То есть продавать их просто так, перевозить запрещено. В коллекции минского зоопарка таких змей нет. У нас коллекция более 500 видов, поэтому лишними они не будут однозначно.