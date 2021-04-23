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Подросток в Мстиславле получил серьёзную электротравму. Его перевезли в Минск на вертолёте

23 апреля 2021 15:01
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Новости Беларуси. МЧС показало, как работает вертолетный медицинский модуль в случае, когда необходимо оказать неотложную медицинскую помощь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подросток в Мстиславле получил серьёзную электротравму. Его перевезли в Минск на вертолёте-1

На этих кадрах из Мстиславля перевозят подростка, который получил серьезную электротравму. ЧП произошло на рыбалке из-за неосторожного обращения с удочкой под линиями электропередачи. С ожогами 70 % тела ребенка доставляют в Минск.

Подросток в Мстиславле получил серьёзную электротравму. Его перевезли в Минск на вертолёте-4

Спасательный борт Ми-8 оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких и всеми необходимыми системами, которые позволяют не только поддерживать жизнедеятельность в процессе всего полета, но и оказывать необходимую помощь на месте чрезвычайной ситуации.

# Несчастный случай # происшествия # Фотофакт

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