В Смолевичском районе легковушка сбила лося. От удара животное отбросило на крышу машины

Авария произошла около 2:00 в Смолевичском районе. За рулем Mercedes был 60-летний витебчанин, который ехал со стороны Бреста. Неожиданно на дорогу выбежал лось. Водителю не удалось избежать столкновения – от удара животное отбросило на крышу легковушки. Водитель и пассажир с травмами госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка.