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В Смолевичском районе легковушка сбила лося. От удара животное отбросило на крышу машины

23 апреля 2021 14:58
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Новости Беларуси. ДТП произошло на трассе М1 Брест – Минск – граница Российской Федерации, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Водитель автомобиля сбил лося.

В Смолевичском районе легковушка сбила лося. От удара животное отбросило на крышу машины-1

Авария произошла около 2:00 в Смолевичском районе. За рулем Mercedes был 60-летний витебчанин, который ехал со стороны Бреста. Неожиданно на дорогу выбежал лось. Водителю не удалось избежать столкновения – от удара животное отбросило на крышу легковушки. Водитель и пассажир с травмами госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка.

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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