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Пострадали ребёнок и шестеро взрослых. Что известно о крупном ДТП с троллейбусом в Минске?

22 апреля 2021 14:09
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Новости Беларуси. Правоохранители продолжают выяснять обстоятельство масштабного ДТП в Первомайском районе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Пострадали ребёнок и шестеро взрослых. Что известно о крупном ДТП с троллейбусом в Минске?-1

21 апреля около девяти вечера в аварии с участием автомобиля и троллейбуса пострадали семь человек.

Пострадали ребёнок и шестеро взрослых. Что известно о крупном ДТП с троллейбусом в Минске?-4

Водитель Opel двигался по улице Севастопольской со стороны Кутузова. На пересечении с Кнорина он проигнорировал требования дорожного знака «Движение без остановки запрещено», не уступил дорогу троллейбусу и столкнулся с ним. Водитель общественного транспорта потеряла контроль над управлением и врезалась в светофор, затем – в остановку и бетонное ограждение.

Пострадали ребёнок и шестеро взрослых. Что известно о крупном ДТП с троллейбусом в Минске?-7

В результате пострадали ребенок, трое взрослых пассажиров троллейбуса, а также два пассажира легкового автомобиля и его водитель. Их госпитализировали.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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