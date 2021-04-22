Пострадали ребёнок и шестеро взрослых. Что известно о крупном ДТП с троллейбусом в Минске?

Новости Беларуси. Правоохранители продолжают выяснять обстоятельство масштабного ДТП в Первомайском районе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

21 апреля около девяти вечера в аварии с участием автомобиля и троллейбуса пострадали семь человек.

Водитель Opel двигался по улице Севастопольской со стороны Кутузова. На пересечении с Кнорина он проигнорировал требования дорожного знака «Движение без остановки запрещено», не уступил дорогу троллейбусу и столкнулся с ним. Водитель общественного транспорта потеряла контроль над управлением и врезалась в светофор, затем – в остановку и бетонное ограждение.